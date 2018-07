UDINE – Il centrocampista della Juventus Rolando Mandragora è ufficialmente dell’Udinese. Lo rende noto il club friulano comunicando di aver completato l’iter per il suo tesseramento. Mandragora è stato acquistato a titolo definitivo, con opzione a favore della Juventus di riacquisire il diritto alle prestazioni sportive del calciatore; si è legato all’Udinese con un contratto di 5 anni [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. “Mandragora è uno dei giovani italiani più di prospettiva – ha commentato il Direttore dell’Area Tecnica, Daniele Pradè – un calciatore di talento e di sicuro avvenire”.

Nato a Napoli il 29 giugno 1997, il centrocampista è cresciuto nelle fila del settore giovanile del Genoa, con cui ha esordito in Serie A il 29 ottobre 2014, a 17 anni e 4 mesi. Dopo un prestito in B al Pescara, nel 2016 è stato acquistato dalla Juventus e quindi ceduto in prestito al Crotone.

Il giocatore ha indossato anche la maglia azzurra delle selezioni giovanili con cui, tra gli altri, ha partecipato nel 2017 come capitano dell’ Under 20 al Mondiale in Corea del Sud, conquistando il terzo posto. La prima convocazione in Nazionale A è arrivata il 9 aprile 2017 per il terzo raduno stagionale per i calciatori emergenti a Coverciano.

Il 19 maggio 2018 è stato convocato anche dal neo commissario tecnico Roberto Mancini per le amichevoli della Nazionale contro Arabia Saudita, Francia e Paesi Bassi, facendo il suo esordio da titolare a 20 anni il 1 giugno 2018, nell’amichevole contro la Francia.