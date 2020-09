Calciomercato Roma, Cengiz Ünder al Leicester: le cifre dell’affare con il club inglese.

Calciomercato Roma, è rivoluzione in attacco: Cengiz Ünder si è accasato al Leicester in Premier League e a breve verrà formalizzato anche il passaggio di Dzeko alla Juventus.

Il posto del turco verrà preso da Pedro (ma non subito perché lo spagnolo è fuori per infortunio…), mentre quello di Dzeko verrà preso da Milik (atteso nella Capitale per le prossime ore).

Cengiz Ünder, che ha solo 23 anni, è arrivato alla Roma tre anni fa per 17 milioni di euro. Con il passare degli anni, il suo valore di mercato è salito fino agli attuali 27.

Infatti il turco si è accasato al Leicester per poco più di 27 milioni di euro.

Il club inglese continua a pescare in Italia in questa finestra di mercato dopo il felice acquisto di Castagne dall’Atalanta (ha subito segnato in Premier…).

Nelle prossime ore, invece, verrà formalizzato la cessione di Dzeko alla Juventus e l’acquisto di Milik dal Napoli.

Dzeko dovrebbe passare alla Juventus per 15 milioni di euro, mentre il polacco dovrebbe arrivare a Roma in cambio di 25 milioni di euro al Napoli.

I campani hanno ottenuto il massimo da questa trattativa visto che Milik sarebbe stato disponibile a parametro zero tra pochi mesi.