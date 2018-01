Calciomercato: Verdi saluta i tifosi, è del Napoli. Inter fatta per Lisandro Lopez, Rafinha-Deulofeu nel mirino

ROMA – Mentre il Napoli aspetta VERDI, sicuro che entro un paio di giorni il talento del Bologna si convinca ad unirsi alla corte di Sarri dopo aver salutato i suoi ormai vecchi tifosi (qui la foto), la più attiva del mercato finora è l’Inter, che per via dei paletti del fair play finanziario cerca di rinforzarsi a forza di prestiti.

Sul tavolo c’è sempre il discorso con il Barcellona per RAFINHA. Oggi c’è stato un contatto telefonico tra il ds Piero Ausilio e la dirigenza catalana, per fare il punto dopo che il Barca aveva rifiutato la prima proposta dei nerazzurri, un prestito con riscatto da 23 milioni di euro. Ma il Barcellona ha chiesto all’Inter se sia ancora concreto l’interesse per DEULOFEU. Per la difesa è arrivato LISANDRO LOPEZ, ma Sabatini non molla nemmeno sul fronte BASTONI.

Rimane per ora in rosa JOAO MARIO, che ha rifiutato il trasferimento al Watford. In casa Juventus il principale obiettivo è sempre EMRE CAN, che arriverà a giugno, ma continua la caccia ai giovani migliori. Dopo BARELLA, per il quale c’è stato un colloquio con il Cagliari, ora è la volta del bomber nordcoreano HAN, di proprietà dei sardi ma in prestito al Perugia. L’agente del calciatore, Stefano Stemperini, ha comunque sottolineato di non essere mai stato contattato. Poi la dirigenza bianconera tiene sotto osservazione il doriano PRAET, mentre con il Boca Juniors ci sono stati contatti per il talentuoso 19enne ROSALES, che in Argentina paragonano a Riquelme.

Intanto la Juve ha ricevuto una nuova richiesta dal Bologna per ORSOLINI. In casa Milan è sempre attuale il discorso JANTKO, centrocampista dell’Udinese che i friulani non vogliono però cedere a gennaio. L’idea è, semmai, di farlo partire in estate, ma per non meno di 20 milioni di euro. Il Milan ha fatto visionare anche il ventenne BAILEY, talento giamaicano del Bayer Leverkusen, dove gioca esterno di sinistra di centrocampo in un 3-4-3.

La Roma spetta richieste per STROOTMAN, disposta a far partire anche subito l’olandese se le proposte saranno adeguate. Potrebbe farsi avanti il Marsiglia. La Lazio punta tutto sul rinnovo di DE VRIJ, mentre il Crotone ha provato a sondare il Paok Salonicco per EL KADDOURI ma per ora non c’è accordo.

Al Genoa ha parlato il ds Perinetti per spiegare che PELLEGRI non si muove: “Pietro continuerà a crescere con noi. Appena possibile tornerà a giocare, e mostrerà ciò che sa fare”.

Il Craiova di Devis Mangia cerca un portiere e ha chiesto SECULIN al Chievo. Infine una notizia di mercato della Premier: Alexis SANCHEZ è ad un passo dal Manchester United. Come spiega il Mirror, il giocatore non è con l’Arsenal per la sfida contro il Bournemouth, assenza che fa presumere come l’annuncio dell’approdo del cileno alla corte di Josè Mourinho sia imminente. Ai Gunners andranno 33 milioni di euro, il giocatore ha preferito lo United al City e guadagnerà circa 21 milioni a stagione.