Calciomercato Verona, Giampaolo Pazzini al Levante nella Liga

VERONA – Giampaolo Pazzini come Christian Riganò. L’attaccante italiano saluta la Serie A e si trasferisce in Spagna per vestire la maglia del Levante e giocare nella Liga. In passato un altro bomber italiano aveva vestito la maglia del Levante, si tratta di Riganò nella stagione 2007/2008 (13 presenze e 4 gol). Giampaolo Pazzini avrà maggiore sorte? Lo scopriremo presto.

Il percorso di Pazzini con la maglia del Verona

Per la stagione 2015-16 si trasferisce al Verona, formando la coppia d’attacco insieme a Luca Toni; in campionato segna 6 reti, non riuscendo a evitare la retrocessione. L’anno successivo è invece il principale artefice della risalita in massima serie, risultando il miglior marcatore del torneo cadetto (23 gol in 35 presenze) e contribuendo al secondo posto degli scaligeri. Giampaolo Pazzini ha giocato 88 partite con l’Hellas Verona segnando complessivamente 33 gol.