SAN PAOLO – Pelè è sbarcato all’aeroporto paulista di Guarulhos, dove ad attenderlo c’erano centinaia di tifosi venuti a sincerarsi delle condizioni di salute del tre volte campione del mondo. Scherzando con alcuni di loro, Pelè ha detto di non essere “in condizioni di giocare domenica” poi ha aggiunto di voler “approfittare di questa opportunità per ringraziare tutti coloro che hanno chiamato l’ospedale di Parigi per avere mie notizie, e augurandosi una mia rapida guarigione. Molta gente mi ha fatto sapere che stava pregando per me e io posso solo dire che grazie a Dio ora sto bene, sono di nuovo qui e viva il nostro Brasile”.

Pelè ricoverato all’ospedale “Albert Einstein” di San Paolo in Brasile.

Poco ore dopo il suo rientro in Brasile, Pelè è stato ricoverato nuovamente all’ospedale “Albert Einstein” di San Paolo. Gli esami hanno individuato un calcolo nell’uretere sinistro, il cui ritiro è programmato, ma in una data non ancora determinata. Secondo questi accertamenti, Il paziente, Pelè, è in buone condizioni generali da un punto di vista clinico ma per risolvere questo suo problema dovrà operarsi.

Pelè non è nuovo a problemi di questo tipo, in passato gli era stato asportato un rene e aveva già dovuto fare i conti con una grave infezione urinaria, finendo in terapia intensiva e di dialisi.

Fonti: Ansa e www.itasportpress.it.