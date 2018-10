Calendario Champions League 2018 2019 Roma. Girone G. Le date delle partite della Roma, gli orari, dove vedere i match dei giallorossi. Qui tutte le info.

Classifica: Real Madrid e Roma 6, Cska 4, Plzen 1.

Prima giornata – Mercoledì 19 settembre ore 21.00

Girone G: Real Madrid-Roma 3-0

Girone G: Viktoria Plzen-CSKA Mosca 2-2

Seconda giornata – Martedì 2 ottobre ore 21.00

Girone G: Cska Mosca-Real Madrid 1-0

Girone G: Roma-Viktoria Plzen 5-0

Terza giornata – Martedì 23 ottobre ore 21.00

Girone G: Roma-CSKA Mosca 3-0

Girone G: Real Madrid-Viktoria Plzen 2-1

Quarta giornata – Mercoledì 7 novembre ore 18.55

Girone G: CSKA Mosca-Roma

Quarta giornata – Mercoledì 7 novembre ore 21.00

Girone G: Viktoria Plzen-Real Madrid

Quinta giornata – Martedì 27 novembre ore 18.55

Girone G: CSKA Mosca-Viktoria Plzen

Quinta giornata – Martedì 27 novembre ore 21.00

Girone G: Roma-Real Madrid

Sesta giornata – Mercoledì 12 dicembre ore 18.55

Girone G: Viktoria Plzen-Roma

Girone G: Real Madrid-CSKA Mosca

Dove vedere le partite della Roma in Champions League 2018 2019

La Champions League 2018 2019 sarà trasmessa Sky Sport via satellite e dalla Rai che potrà trasmettere in chiaro (completamente gratis) una partita a settimana. In streaming le partite della Champions League saranno visibili su SkyGo (per i soli abbonati) e, quando trasmesse dalla Rai in chiaro, anche su Rai Play.

Real Madrid-Roma in chiaro sulla Rai

Roma-Viktoria Plzen su Sky Sport

Roma-CSKA Mosca su Sky Sport

CSKA Mosca-Roma su Sky Sport

Roma-Real Madrid su Sky Sport

Viktoria Plzen-Roma su Sky Sport