Calendario lotta Champions League Atalanta, Milan, Juventus, Napoli, Lazio: chi andrà con l’Inter?

Calendario per la lotta Champions League. Chi tra Atalanta, Milan, Juventus, Napoli, Lazio andrà in Champions con l’Inter? Ormai è diventato questo il duello più appassionante per le ultime giornate della Serie A. Insieme alla lotta salvezza.

Con lo Scudetto ormai già virtualmente dell’Inter, bisogna capire quale altrà squadra accederà alla coppa europea più prestigiosa l’anno prossimo. La vittoria della Lazio sul Milan ha infatti riaperto del tutto i giochi. Nello stesso giorno il Napoli ha vinto a Torino, raggiungendo in classifica Milan e Juve.

A questo punto la classifica recita: Atalanta 68, Juventus, Milan e Napoli 66, Lazio 61 (ma con una partita in meno). Se la Lazio dovesse vincere il recupero col Torino, andrebbe a meno due dal terzetto. In Champions vanno 4 squadre: 1 è sicuramente l’Inter, chi saranno le altre 3?

Calendario lotta Champions League in serie A

Al momento le favorite sembrano Atalanta, Juventus e Napoli. I bergamaschi hanno anche 2 punti in più delle avversarie. Il calendario sembra agevolarli. Aldilà delle partite con squadre che lottano per la salvezza, l’unico scontro diretto è all’ultima giornata contro il Milan. Calendario abbastanza favorevole anche per i bianconeri: unica insidia, ancora il Milan. Poi c’è l’Inter, ma quando i nerazzurri saranno già probabilmente campioni d’Italia. Infine il Napoli, che forse ha, sulla carta, iil calendario più facile.

Partono leggermente dietro la Lazio e il Milan. La Lazio, oltre a essere indietro in classifica, giocherà una partita in più (il recupero col Torino) e ha anche il derby con la Roma. Il Milan ha due scontri diretti in trasferta (Juve e Atalanta) e altre 3 partite con squadre in lotta per non retrocedere.

Calendario lotta Champions Atalanta, Juventus, Napoli, Milan, Lazio

CALENDARIO ATALANTA 68 punti

34 – Sassuolo-Atalanta

35 – Parma-Atalanta

36 – Atalanta-Benevento

37 – Genoa-Atalanta

38 – Atalanta-Milan

CALENDARIO JUVENTUS 66 punti

34 – Udinese-Juventus

35 – Juventus-Milan

36 – Sassuolo-Juventus

37 – Juventus-Inter

38 – Bologna-Juventus

CALENDARIO MILAN 66 punti

34 – Milan-Benevento

35 – Juventus-Milan

36 – Torino-Milan

37 – Milan-Cagliari

38 – Atalanta-Milan

CALENDARIO NAPOLI 66 punti

34 – Napoli-Cagliari

35 – Spezia-Napoli

36 – Napoli-Udinese

37 – Fiorentina-Napoli

38 – Napoli-Verona

CALENDARIO LAZIO 61 punti

34 – Lazio-Genoa

35 – Fiorentina-Lazio

36 – Lazio-Parma

37 – Roma-Lazio

recupero 25 – Lazio-Torino

38 – Sassuolo-Lazio