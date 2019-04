ROMA – A cinque giornate dal termine del campionato italiano di calcio di Serie A, con Juventus, Napoli e Inter praticamente certi di un posto nella prossima Champions League, si accende una lotta per il quarto posto tra Milan, Roma, Atalanta, Torino e Lazio, squadre che sono separate da pochi punti in classifica. Chi fallirà l’aggancio al quarto posto, dovrà comunque fare punti per consolarsi con almeno la qualificazione all’Europa League.

Le prime quattro squadre della Serie A, parteciperanno alla fase a gironi della prossima Champions League. La quinta e la sesta parteciperanno all’Europa League. Lo stesso destino spetterà anche alla settima solamente se la vincente della Coppa Italia è una squadra che è già qualificata alla Champions League o all’Europa League.

Dopo aver ricordato il regolamento, ed i criteri necessari per qualificarsi alla Champions League o all’Europa League, andiamo ad analizzare il calendario di Milan, Atalanta, Roma, Torino e Lazio, le squadre in corsa per la qualificazione alla massima competizione europea per club. A oggi la classifica della Serie A dice: Milan e Atalanta 56 punti, Roma 55 punti, Torino 53 punti e Lazio 52 punti.

Corsa Champions, il calendario di Milan, Atalanta, Roma, Torino e Lazio.