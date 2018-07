MILANO – Calendario Serie A 2018/2019, finita l’attesa. Stasera alle 19 prende forma il campionato e si saprà quale stadio e avversario per il debutto di Cristiano Ronaldo in Italia. Per la sua Juventus, la caccia all’ottavo scudetto di fila può cominciare un po’ ovunque, eventualmente anche con un big match [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Per la compilazione del calendario del campionato al via sabato 18 agosto ci sono infatti meno vincoli a differenza del passato. Non c’è più l’obbligo di alternanza casa/trasferta fra club della stessa città, rispetto alla prima giornata del campionato scorso. Sarà possibile assistere al sorteggio del calendario in diretta ed esclusiva su Sky, in particolare ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Gli abbonati potranno usufruire, in streaming, anche del servizio SkyGo.

“Siamo felici di proseguire la ventennale partnership con Tim per altre tre stagioni”: il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, commenta così il rinnovo fino al 2021 dell’accordo di sponsorizzazione con la compagnia telefonica, che sarà title sponsor del massimo campionato e delle competizioni Primavera organizzate da Lega Serie A. “Con Tim abbiamo sempre sperimentato forme di sponsorizzazione innovative, quello che si apre sarà un triennio entusiasmante in cui avvieremo insieme nuovi progetti per valorizzare i nostri brand”, ha aggiunto Miccichè in un comunicato congiunto.

“Tim con questo accordo consolida il proprio impegno nei confronti del calcio, lo sport più amato in Italia – ha sottolineato Pietro Scott Jovane, chief commercial officer di Tim – e conferma così la più duratura iniziativa di sponsorizzazione di una Lega sportiva. Il calcio è intrattenimento e aggregazione sociale, ma anche sana competizione, valori propri del Gruppo Tim quotidianamente impegnato nel processo di trasformazione digitale del Paese”.