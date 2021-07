Calendario Serie A, perché girone di andata e girone di ritorno sono diversi: tutte le novità

Ma perché la Serie A ha scelto il calendario asimmetrico? Risponde l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo:

“Le squadre hanno capito che il campionato va rinnovato. Questo cambiamento semplifica il lavoro di programmazione e ci permette di spalmare le partite, con tutti quei vincoli si rischiava un calendario molto stretto in cui le squadre si affrontavano in un determinato periodo dell’anno. Questo aiuta la competizione”.

Il nuovo format, che era già in vigore in altri campionati come la Premier League, la Liga e la Ligue 1, avrà una particolare novità rispetto alle altre nazioni che lo hanno adottato, con le partite del ritorno totalmente diverse da quelle di andata, sia come ordine, sia come composizione all’interno dello stesso turno.

Calendario Serie A 2021-2022, il girone di andata

1° giornata

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

2° giornata

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Verona-Inter

Juve-Empoli

Lazio-Spezia

Milan-Cagliari

Salernitana-Roma

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Venezia

3° giornata

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Verona

Cagliari-Genoa

Empoli-Venezia

Milan-Lazio

Napoli-Juve

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Inter

Spezia-Udinese

Torino-Salernitana

4° giornata

Empoli-Sampdoria

Genoa-Fiorentina

Verona-Roma

Inter-Bologna

Juve-Milan

Lazio-Cagliari

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Torino

Udinese-Napoli

Venezia-Spezia

5° giornata

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Genoa

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Inter

Milan-Venezia

Roma-Udinese

Salernitana-Verona

Sampdoria-Napoli

Spezia-Juve

Torino-Lazio

6° giornata

Empoli-Bologna

Genoa-Verona

Inter-Atalanta

Juve-Sampdoria

Lazio-Roma

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Salernitana

Spezia-Milan

Udinese-Fiorentina

Venezia-Torino

7° giornata

Atalanta-Milan

Bologna-Lazio

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Napoli

Verona-Spezia

Roma-Empoli

Salernitana-Genoa

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Inter

Torino-Juve

8° giornata

Cagliari-Sampdoria

Empoli-Atalanta

Genoa-Sassuolo

Juve-Roma

Lazio-Inter

Milan-Verona

Napoli-Torino

Spezia-Salernitana

Udinese-Bologna

Venezia-Fiorentina

9° giornata

Atalanta-Udinese

Bologna-Milan

Fiorentina-Cagliari

Verona-Lazio

Inter-Juve

Roma-Napoli

Salernitana-Empoli

Sampdoria-Spezia

Sassuolo-Venezia

Torino-Genoa

10° giornata

Cagliari-Roma

Empoli-Inter

Juve-Sassuolo

Lazio-Fiorentina

Milan-Torino

Napoli-Bologna

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Genoa

Udinese-Verona

Venezia-Salernitana

11° giornata

Atalanta-Lazio

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Spezia

Genoa-Venezia

Verona-Juve

Inter-Udinese

Roma-Milan

Salernitana-Napoli

Sassuolo-Empoli

Torino-Sampdoria

12° giornata

Cagliari-Atalanta

Empoli-Genoa

Juve-Fiorentina

Lazio-Salernitana

Milan-Inter

Napoli-Verona

Sampdoria-Bologna

Spezia-Torino

Udinese-Sassuolo

Venezia-Roma

13° giornata

Atalanta-Spezia

Bologna-Venezia

Fiorentina-Milan

Genoa-Roma

Verona-Empoli

Inter-Napoli

Lazio-Juve

Salernitana-Sampdoria

Sassuolo-Cagliari

Torino-Udinese

14° giornata

Cagliari-Salernitana

Empoli-Fiorentina

Juve-Atalanta

Milan-Sassuolo

Napoli-Lazio

Roma-Torino

Sampdoria-Verona

Spezia-Bologna

Udinese-Genoa

Venezia-Inter

15° giornata

Atalanta-Venezia

Bologna-Roma

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Milan

Verona-Cagliari

Inter-Spezia

Lazio-Udinese

Salernitana-Juve

Sassuolo-Napoli

Torino-Empoli

16° giornata

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Torino

Empoli-Udinese

Juve-Genoa

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Inter

Sampdoria-Lazio

Spezia-Sassuolo

Venezia-Verona

17° giornata

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Sampdoria

Verona-Atalanta

Inter-Cagliari

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Sassuolo-Lazio

Torino-Bologna

Udinese-Milan

Venezia-Juve

18° giornata

Atalanta-Roma

Bologna-Juve

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Lazio-Genoa

Milan-Napoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Venezia

Spezia-Empoli

Torino-Verona

19° giornata

Empoli-Milan

Genoa-Atalanta

Verona-Fiorentina

Inter-Torino

Juve-Cagliari

Napoli-Spezia

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Bologna

Udinese-Salernitana

Venezia-Lazio

Calendario Serie A 2021-2022, il girone di ritorno

20° giornata

Atalanta-Torino

Bologna-Inter

Fiorentina-Udinese

Juve-Napoli

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Salernitana-Venezia

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Genoa

Spezia-Verona

21° giornata

Cagliari-Bologna

Empoli-Sassuolo

Genoa-Spezia

Verona-Salernitana

Inter-Lazio

Napoli-Sampdoria

Roma-Juve

Torino-Fiorentina

Udinese-Atalanta

Venezia-Milan

22° giornata

Atalanta-Inter

Bologna-Napoli

Fiorentina-Genoa

Juve-Udinese

Milan-Spezia

Roma-Cagliari

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Torino

Sassuolo-Verona

Venezia-Empoli

23° giornata

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Genoa-Udinese

Verona-Bologna

Inter-Venezia

Lazio-Atalanta

Milan-Juve

Napoli-Salernitana

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

24° giornata

Atalanta-Cagliari

Bologna-Empoli

Fiorentina-Lazio

Inter-Milan

Juve-Verona

Roma-Genoa

Salernitana-Spezia

Sampdoria-Sassuolo

Udinese-Torino

Venezia-Napoli

25° giornata

Atalanta-Juve

Empoli-Cagliari

Genoa-Salernitana

Verona-Udinese

Lazio-Bologna

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Spezia-Fiorentina

Torino-Venezia

26° giornata

Bologna-Spezia

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Sassuolo

Juve-Torino

Roma-Verona

Salernitana-Milan

Sampdoria-Empoli

Udinese-Lazio

Venezia-Genoa

27° giornata

Atalanta-Sampdoria

Empoli-Juve

Genoa-Inter

Verona-Venezia

Lazio-Napoli

Milan-Udinese

Salernitana-Bologna

Sassuolo-Fiorentina

Spezia-Roma

Torino-Cagliari

27° giornata

Bologna-Torino

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Verona

Genoa-Empoli

Inter-Salernitana

Juve-Spezia

Napoli-Milan

Roma-Atalanta

Udinese-Sampdoria

Venezia-Sassuolo

28° giornata

Bologna-Torino

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Verona

Genoa-Empoli

Inter-Salernitana

Juve-Spezia

Napoli-Milan

Roma-Atalanta

Udinese-Sampdoria

Venezia-Sassuolo

29° giornata

Atalanta-Genoa

Fiorentina-Bologna

Verona-Napoli

Lazio-Venezia

Milan-Empoli

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Juve

Spezia-Cagliari

Torino-Inter

Udinese-Roma

30° giornata

Bologna-Atalanta

Cagliari-Milan

Empoli-Verona

Genoa-Torino

Inter-Fiorentina

Juve-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Lazio

Sassuolo-Spezia

Venezia-Sampdoria

31° giornata

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Empoli

Verona-Genoa

Juve-Inter

Lazio-Sassuolo

Milan-Bologna

Salernitana-Torino

Sampdoria-Roma

Spezia-Venezia

Udinese-Cagliari

32° giornata

Bologna-Sampdoria

Cagliari-Juve

Empoli-Spezia

Genoa-Lazio

Inter-Verona

Napoli-Fiorentina

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Milan

Venezia-Udinese

33° giornata

Atalanta-Verona

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Venezia

Juve-Bologna

Lazio-Torino

Milan-Genoa

Napoli-Roma

Sampdoria-Salernitana

Spezia-Inter

Udinese-Empoli

34° giornata

Bologna-Udinese

Empoli-Napoli

Genoa-Cagliari

Verona-Sampdoria

Inter-Roma

Lazio-Milan

Salernitana-Fiorentina

Sassuolo-Juve

Torino-Spezia

Venezia-Atalanta

35° giornata

Atalanta-Salernitana

Cagliari-Verona

Empoli-Torino

Juve-Venezia

Milan-Fiorentina

Napoli-Sassuolo

Roma-Bologna

Sampdoria-Genoa

Spezia-Lazio

Udinese-Inter

36° giornata

Fiorentina-Roma

Genoa-Juve

Verona-Milan

Inter-Empoli

Lazio-Sampdoria

Salernitana-Cagliari

Sassuolo-Udinese

Spezia-Atalanta

Torino-Napoli

Venezia-Bologna

37° giornata

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Inter

Empoli-Salernitana

Verona-Torino

Juve-Lazio

Milan-Atalanta

Napoli-Genoa

Roma-Venezia

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Spezia

38° giornata

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Juve

Genoa-Bologna

Inter-Sampdoria

Lazio-Verona

Salernitana-Udinese

Sassuolo-Milan

Spezia-Napoli

Torino-Roma

Venezia-Cagliari

Date e soste del calendario di Serie A 2021-2022

Inizio: 22 agosto 2021. Fine: 22 maggio 2022;

Turni infrasettimanali: 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1 dicembre 2021, 22 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022;

Pausa invernale: 26 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022;

Soste per le nazionali: 5 settembre 2021, 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 30 gennaio 2022 e 27 marzo 2022.