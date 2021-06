Calhanoglu all’Inter al posto di Eriksen? Derby di calciomercato, il Milan si tuffa su Zaccagni

Calhanoglu all’Inter al posto di Eriksen? Sembra una battuta, e invece è una pista concreta di calciomercato. Un derby di calciomercato, perché Calhanoglu gioca nel Milan.

Ma Calhanoglu è in scadenza di contratto e non vuole rinnovare. Quindi al Milan converrebbe venderlo ora per monetizzare un po’ dalla sua cessione. E a chi venderlo? Forse all’Inter, alla ricerca di un sostituto di Eriksen. Difficilmente, infatti, il danese tornerà a giocare dopo l’arresto cardiaco accusato durante gli Europei.

Il Milan però non vuole farsi trovare impreparato. E ha già messo gli occhi su Zaccagni del Verona. Potrebbe essere lui il sostituto del turco.

Calhanoglu all’Inter al posto di Eriksen?

E’ la Gazzetta dello Sport a fare il nome di Calhanoglu per l’Inter. Un nome a sorpresa, perché finora non se ne era mai parlato. Ma la vicenda Eriksen ha lasciato scoperto il centrocampo per quanto riguarda calciactori di qualità tecnica. E allora ecco la soluzione a basso costo e con un giocatore che già conosce la Serie A.

Scrive la Gazzetta: L’arrivo di Calhanoglu sarebbe un super colpo per l’Inter, tatticamente ma anche economicamente. Nessun costo del cartellino e un ingaggio “recuperabile” già soltanto con l’uscita ormai prossima di Nainggolan, direzione Cagliari.

Il Milan su Zaccagni per sostituire Calhanoglu?

Il Milan ha capito che Calhanoglu difficilmente resterà. Troppa la differenza tra le richieste del turco e l’offerta che i rossoneri sono intenzionati a fargli. Oltretutto Calhanoglu ha giocato un Europeo mediocre (a voler essere buoni), per cui non ci sarà la fila per lui. Ecco perché l’interesse dell’Inter potrebbe essere quello giusto.

E allora il club è interessato a un giovane italiano che si è messo in luce a Verona negli ultimi due campionati: Zaccagni.

