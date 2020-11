Calhanoglu da Milano va a trovare Demiral a Torino: ma tra Regioni rosse non ci si può spostare.

Sta facendo discutere in rete la foto di Hakan Calhanoglu che da Milano ha fatto visita al suo amico e connazionale Merih Demiral, a Torino. L’immagine postata su Instagram sta facendo discutere perché all’interno delle zone rosse (lo sono sia Piemonte che Lombardia) non ci si può muovere, se non per comprovate esigenze lavorative o di salute.

Qui addirittura il centrocampista del Milan si è spostato da una regione all’altra. E qui la prima polemica: che esigenza aveva Calhanoglu per recarsi a Torino? E su che basi Demiral ha potuto ospitarlo a casa sua? Non sorprende, quindi, che in molti abbiano criticato i due per una leggerezza che si poteva evitare.

Calhanoglu e Demiral, non solo le “zone rosse”

C’è anche un’altra questione che ha fatto polemica su questa foto. Questa volta più calcistica, che ha fatto arrabbiare alcuni tifosi del Milan. Calhanoglu infatti, come scrive La Gazzetta dello Sport, è in trattativa per il rinnovo di contratto con i rossoneri (il contratto attuale scade nel 2021). Ma la trattativa non è buon punto, e le richieste del turco sono piuttosto alte.

In questo momento, il giocatore potrebbe accordarsi già, nella prossima sessione di mercato, con un’altra squadra. Che alla finestra ci sia la Juventus del tanto amico Demiral? (Fonte La Gazzetta dello Sport).