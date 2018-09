ROMA – Risultati della seconda giornata della Nations League: Lega A – gruppo 3 Portogallo-Italia 1-0 Lega B – gruppo 2 Svezia-Turchia 2-3 Lega C – gruppo 1 Scozia-Albania 2-0 Lega C – gruppo 4 Serbia-Romania 2-2 Montenegro-Lituania 2-0 Lega D – gruppo 1 Andorra-Kazakistan 1-1 Lega D – gruppo 3 Malta-Azerbaigian 1-1 Kosovo-FarOe 2-0.

Svezia-Turchia 2-3

35′ Thelin, 49′ Claesson, 51′ Calhanoglu, 88′ e 92′ Akbaba

Serbia-Romania 2-2

26′ e 63′ Mitrovic, 48′ Stanciu su rig., 68′ Tucudean

Scozia-Albania 2-0

47′ Xhimshiti aut., 68′ Naismith

Montenegro-Lituania 2-0

34′ Savic, 36′ Jankovic

Andorra-Kazakistan 1-1

68′ Logvinenko, 84′ Alaez

Kosovo-Far Oer 2-0

50′ Zeneli, 55′ Nuhiu

Malta-Azerbaigian 1-1

10′ Agius, 26′ Khalilzade

In Svezia-Turchia hanno giocato Olsen e Under della Roma e Calhanoglu del Milan. Il portiere svedese non ha responsabilità sui primi due gol della Turchia, poteva invece fare di più sulla terza rete turca dove si è tuffato in ritardo. Under si è mosso bene ma non è riuscito a trovare la via del gol. Calhanoglu è stato l’eroe della serata, ha segnato un bel gol e ha regalato giocate di alto livello. Kolarov ha disputato una buona partita nel corso di Serbia – Romania, la prima rete della Serbia nasce da una sua conclusione bomba respinta male dal portiere avversario che ha regalato il gol a Mitrovic.