Camila Giorgi batte la Pliskova a Montreal e vince il suo primo torneo Master 1000

Camila Giorgi, battendo la ceca Pliskova, ha vinto il torneo di Montreal. Si tratta del primo successo in un Master 1000 per la tennista italiana.

Camila Giorgi vince il torneo di Montreal dopo aver battuto la Pliskova

Camila Giorgi ha vinto il ‘National Bank Open’, torneo Wta dotato di un montepremi di 1.835.490 dollari sul cemento di Montreal. Ha battuto in finale la ceca Karolina Pliskova, n.6 del mondo, per 6-3 7-5. Per la giocatrice marchigiana è il primo successo in un Master 1000.

Il successo sulla Pliskova, testa di serie numero 4, è arrivato dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. La Giorgi, per la prima volta in finale in un torneo 1000, salirà dalla 74esima alla 34esima posizione del ranking Wta.

Giorgi contro Pliskova: la partita

La svolta del primo set è maturata tra il sesto e il settimo game. Prima l’azzurra ha salvato una palla break conquistando il 3-3, poi ha strappato la battuta all’avversaria mettendo la freccia (4-3) e chiudendo il parziale con un nuovo break (6-3). Nel secondo set, con la tensione alle stelle, Giorgi ha provato ad allungare (3-1) prima di cedere il servizio con 2 doppi falli (3-2). Equilibrio fino al 12esimo game, con l’allungo decisivo dell’italiana: vittoria e lacrime di commozione.