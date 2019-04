Cancelo mette like su Instagram a tifoso che insulta la Juventus. Il portoghese: “E’ un fake”

TORINO – Ci ha pensato lo stesso Cancelo a far finire sul nascere un caso che lo aveva visto protagonista dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano dell’Ajax. Sui social girava una foto dove Cancelo aveva messo un like su Instagram ad un commento molto offensivo di un tifoso della Juventus arrabbiato dopo l’uscita dalla Champions League. Il commento di questo tifoso diceva questo: “A parte Cristiano Ronaldo, la Juventus è solo una squadra di m****. Non capisco come dei calciatori professionisti e l’allenatore possano essere così stup**i. Ti odio Juventus“.

Cancelo smentisce like su Instagram a tifoso della Juventus arrabbiato.

Cancelo ha pubblicato una storia su Instagram dove ha fatto sapere che la foto che gira sui social con il suo like al tifoso arrabbiato è solamente un fake. L’eliminazione della Juventus dalla Champions League è stata una sorpresa un po’ per tutti. Al momento del sorteggio, tutti consideravano l’Ajax un avversario abbordabile nonostante gli olandesi avessero appena eliminato il Real Madrid campione d’Europa in carica.

Secondo tutti, l’Ajax aveva eliminato il Real Madrid perché i blancos si erano indeboliti dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Ma contro la Juventus, l’Ajax ha continuato a giocare alla grande e ha meritato la qualificazione alla semifinale di Champions League dove affronterà il Tottenham.