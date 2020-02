ROMA – L’ex campione d’Italia con la Roma nel 2001 Vincent Candela ha cenato con l’attore romano Edoardo Leo, protagonista nell’ultimo film di Ferzan Ozpetek “La dea fortuna”. Candela ha voluto celebrare questo momento con un post su Instagram ma ha commesso un errore nella didascalia storpiando il nome dell’attore:

“Grazie a Edouardo ed il mio staff per la bella serata”. Nonostante questo errore, è arrivato il like di Francesco Totti, suo grande amico e suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma.

Totti ha messo il like anche al post di Candela con Leo. Questa volta non ha scatenato polemiche.

Questa volta, il like di Francesco Totti non ha fatto discutere. In passato, l’ex numero dieci della Roma è stato criticato per i like al post contro Florenzi, al post dove Vieri celebrava la Lazio e al post dove Buffon festeggiava la vittoria della Juventus che è costata alla Roma l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Nonostante le critiche ricevute, Totti non si è pronunciato sui like messi a Bobo Vieri e a Gigi Buffon mentre ha voluto chiarire la sua posizione in merito al like sul post contro Florenzi (che poi è stato effettivamente ceduto al Valencia, in Spagna, in prestito).

L’ex capitano della Roma ha smentito categoricamente il like contro Florenzi: “Vorrei precisare che non ho mai messo like a quel commento di cattivo gusto su Alessandro Florenzi. Ho profonda stima di lui come amico e calciatore. In particolare, i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo in articoli e sui social mi rattrista. Totti”.