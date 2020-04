MILANO – La quarantena da coronavirus di Antonio Candreva e della compagna Luna Allegra prosegue all’insegna dell’allenamento.

Candreva è un calciatore professionista dell’Inter che è anche nel giro della Nazionale Italiana mentre Luna Allegra, per sua stessa ammissione social, è una “mamma fitness“.

In effetti se andiamo a guardare il suo profilo Instagram notiamo che gli ultimi post sono tutti sull’allenamento domestico.

Insomma, tra i due è difficile stabilire chi sia più in forma, entrambi curano l’aspetto fisico in maniera maniacale.

Nel caso di Candreva è anche normale visto che parliamo di un calciatore professionista, quella che ruba l’occhio è la compagna…

Poche mamme italiane possono vantare questa forma fisica da sballo frutto di ore e ore di sedute di allenamento in palestra…

Ma la passione non conosce ostacoli, così anche in casa Luna riesce a tenersi perfettamente in forma abbinando tanta attività fisica ad una alimentazione corretta.

Tutti i post social della coppia sono un successo perché ricevono moltissimi like e commenti, ma uno di questi li ha superati tutti…

Si tratta di un allenamento a “luci rosse” che la coppia ha definito vietato ai minori di 18 anni…

In questo post, Candreva fa lo squat ma invece del bilanciere, ha la compagna in braccio…

Il post è a luci rosse perché i due sono avvinghiati con il perfetto lato b di Luna Allegra in bella vista…