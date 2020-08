Antonio Candreva piange la morte del padre, Marcello. L’uomo era gravemente malato da tempo.

È stato lo stesso centrocampista dell’Inter ad annunciare la triste notizia pubblicando un messaggio e una foto sul proprio profilo Instagram.

A margine dell’immagine, Candreva ha scritto anche un messaggio molto toccante: “Ti porterò sempre con me. Ciao Pa”.

Il papà di Candreva era malato da tempo, ad aprile scorso fu l’esterno dell’Inter a chiarire come l’uomo stesse combattendo contro una malattia molto grave.

“Non parlo molto della mia vita privata – disse il giocatore in un’intervista -. Mio padre da un anno sta combattendo contro un brutto male e quindi in questo momento anche se non fisicamente gli sono vicino e lo abbraccio”.

Tanti i messaggi di condoglianze rivolti a Candreva da parte dei suoi compagni e tifosi.

Non sono mancate testimonianze d’affetto a commento del post pubblicato dall’ex Lazio e Juventus.

Candreva in uscita dall’Inter

Nelle ultime ore Antonio Candreva era finito al centro di notizie di calciomercato.

Sull’esterno nerazzurro classe 1987, ci sarebbe il forte interesse della Fiorentina e anche del Napoli.

E proprio in Napoli sta valutando Candreva come opzione per il ruolo, anche per le sue caratteristiche, più vicine a quelle di Callejon, che ha salutato gli azzurri dopo sette stagioni. (fonte SKY SPORT)