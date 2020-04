PECHINO (CINA) – Fabio Cannavaro “assolve” De Ligt nonostante la sua prima parte di stagione con la Juventus tutto meno che esaltante.

Per spiegare il perché, Cannavaro paragona il suo avvio di esperienza al Real Madrid a quella dell’olandese a Torino.

Cannavaro arrivò al Real Madrid in pompa magna, da campione del mondo con l’Italia nel 2006. Da lì a poco avrebbe vinto anche il Pallone d’Oro dopo essere stato premiato come miglior calciatore dei Mondiali.

Eppure il suo avvio a Madrid fu da incubo.

Poi Cannavaro fu in grado di riprendersi e rimase in Spagna complessivamente per tre stagioni, giocando sempre titolare e vincendo due scudetti e una Supercoppa Spagnola.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Cannavaro a Sky Sport.