Capello su Cristiano Ronaldo: “Non dribbla un avversario da tre anni…”

ROMA – Fabio Capello lancia una frecciata verso Cristiano Ronaldo: “Non dribbla un avversario da tre anni, è la verità. Dybala e Douglas Costa lo fanno. Andate a vedere. Io mi ricordavo il Ronaldo del Real, ti lasciava lì. In area è un campione”.

L’attacco di Capello continua: “Il fatto che non si sia seduto in panchina e abbia detto brutte parole a Sarri non è una bella immagine. Uno deve essere campione anche quando viene sostituito, non solo quando le cose vanno bene. Lui non sta bene in questo momento, Dybala invece è in gran forma”.

Lo sfogo dell’ex tecnico a Sky Sport si conclude così: “Fossi stato in Sarri lo avrei redarguito nello spogliatoio. Gli avrei detto che deve avere rispetto per i compagni e se lo tolgo è perché voglio provare a vincere la partita”.

Fonte: SKY SPORT