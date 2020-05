Capello: “Serie A come i Mondiali con calciatori rinchiusi per 40 giorni…” (foto Ansa)

ROMA – Fabio Capello ha le idee chiare su come far ripartire il calcio in Italia.

Secondo l’ex allenatore del Milan, la Serie A dovrebbe copiare i Mondiali, tutte le partite dovrebbero disputarsi nel giro di 40 giorni con i calciatori rinchiusi negli hotel nel tempo libero.

Capello ha espresso il suo pensiero nel corso di una intervista rilasciata a Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora.

“Il calcio deve ripartire, deve farlo per tutte le persone che lavorano in questo movimento. Non solo, il ritorno del campionato darebbe un po’ di allegria a tante persone che sono costrette a casa dalla pandemia da coronavirus. Concluderei la Serie A nel giro di 40 giorni, disputando le partite restanti come se fossero un Mondiale. Durante la competizione, i calciatori dovrebbero restare rinchiusi negli hotel. Dove giocare le partite? Applicando le norme di sicurezza si potrebbero disputare a porte chiuse in tutti gli stadi”.

Poi Capello ha chiuso il suo intervento parlando del Milan.

“Il Milan? Mi piacerebbe capire dove stiamo andando. Un po’ come il governo. Chi è messo peggio tra il governo e i rossoneri? Il Milan non si è ancora mosso, il governo si muove agitandosi da tutte le parti senza una linea ben chiara”.

