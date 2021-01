Capodanno da Neymar, le modelle invitate al mega party. Lui chiarisce: “Polemiche? Non eravamo in 500…” (storia Instagram)

Neymar nella bufera per il mega party di Capodanno organizzato nella sua villa da mille e una notte a Santa Caterina, in Brasile.

Gli invitati hanno dovuto osservare un protocollo piuttosto severo. Quello più significativo riguardava il divieto di fare e condividere foto e quindi sostanzialmente di utilizzo dei social network.

L’unico che ha scritto un post social sulla festa è stato proprio lo stesso Neymar. Messaggio necessario dopo le polemiche per il presunto sovraffollamento al suo party.

Neymar furioso con la stampa brasiliana: “Non c’erano 500 invitati alla mia festa di Capodanno”

Neymar si è scagliato contro i media locali accusandoli di perseguitarlo e di gonfiare le notizie, ma, secondo i giornali brasiliani, le autorità sanitarie avrebbero vietato una festa da 500 invitati perché in contraddizione con le norme anti Covid.

Per risposta, Neymar ha prima postato la foto del suo “cinquantesimo tampone”, poi rassicurato tutti con le immagini di una tavola imbandita “con distanziamento sociale”, per invitati “tutti negativi”. E ha concluso: “E non siamo in 500…”.

I nomi delle modelle che hanno partecipato al party di Capodanno di Neymar

Della festa di Capodanno di Neymar non hanno parlato solamente i media brasiliani ma anche il britannico “The Sun”.

Il quotidiano inglese ha fatto i nomi delle splendide modelle che hanno preso parte alla festa organizzata dal fuoriclasse brasiliano del Psg.

Si tratterebbe di Kiki Passo, Michelle Nevius, Jessica Bartlett, Camila Remedy e Fernanda Brum.

Kiki Passo, Michelle Nevius e Jessica Bartlett sarebbero arrivate con un jet privato da Miami, mentre Camila Remedy e Fernanda Brum si sarebbero trovate già in Brasile.

Polemiche per il party di Capodanno di Neymar, il precedente a Ibiza…

La festa di Capodanno nella villa di Neymar ha fatto parlare anche i media francesi. Infatti O’Ney è il calciatore più pagato del Psg ed il club francese teme che si ripresenti uno scenario come quello della scorsa estate.

L’ultima volta Neymar era tornato positivo da un altro raduno festivo, stavolta a Ibiza.

I media francesi hanno parlato di una mega festa con musica a tutto volume, alcol e donne a volontà: questo il programma, tanto la Ligue 1 ricomincia il 6, la Champions a febbraio.

La stella verdeoro brilla di luce propria, a Parigi è più sopportato che amato sebbene l’anno scorso è mancato poco che l’agognata coppa Campioni non finisse in bacheca. Se questo è l’anno buono dipenderà sempre da lui (fonti Ansa e Instagram Neymar).