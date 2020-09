Carli Lloyd incinta, alcuni tifosi chiedono il licenziamento della pallavolista della VBC Casalmaggiore.

Carli Lloyd è incinta ed alcuni tifosi della VBC Casalmaggiore ne hanno chiesto incredibilmente il licenziamento.

Lo spiacevole episodio è avvenuto sotto al post pubblicato dalla società di pallavolo dove veniva annunciato il lieto evento per la Lloyd.

Per fortuna, non tutti i tifosi hanno reagito in questo modo. La maggioranza di loro ha fatto gli auguri alla pallavolista.

Carli Lloyd è stata difesa a spada tratta anche dal numero uno del Coni Giovanni Malagò. Le sue dichiarazioni sono riportate dalla Gazzetta dello Sport.

“La notizia degli insulti di qualche tifoso nei confronti della giocatrice di Casalmaggiore Carli Lloyd per l’annunciata gravidanza mette una tristezza infinita. I tifosi danno un giudizio limitandosi alla tesi che la ragazza ha un contratto e ora non può garantire le prestazioni come la squadra prevedeva, ma come non dare il diritto a una donna di non diventare madre? Ci manca solo questo”.

