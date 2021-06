Carlo Ancelotti al Real Madrid che depenna Conte. Il Real Madrid ha contattato Carlo Ancelotti. Prende sempre più consistenza l’ipotesi che torni sulla panchina del club ‘merengue’ con cui vinse la ‘Decima’ Champions nel 2014. Lanciata da ‘Cadena Ser’, la voce della candidatura di Ancelotti è stata ripresa dai principali media spagnoli.

Zidane se ne è appena andato sbattendo la porta.

Carlo Ancelotti, il Real Madrid lo contatta, Marca sicuro del ritorno

Per ‘Marca’ è certo l’arrivo dell’ex tecnico del Milan. Mentre per ‘As’, Ancelotti è “uno della lista” che comprende anche Pochettino, che dovrebbe lasciare il Psg, e l’ex idolo madridista Raul.

E Antonio Conte, fresco di divorzio da vincitore all’Inter? L’ipotesi sarebbe tramontata per le sue richieste economiche. E per quelle relative al mercato.

Nell’ipotesi che Ancelotti accetti la proposta del Real e quindi lasci l’Everton, con cui ha un contratto fino al 2024, il club inglese sarebbe già in cerca del sostituto.

Il prescelto sarebbe il portoghese Nuno Espirito Santo, in uscita dal Wolverhampton. Il cosiddetto valzer delle panchine quest’anno ha ritmi rock. Imprevedibili abbandoni, attesissimi ritorni, il mercato dei coach ha soppiantato quello delle star in calzoncini.

C’è grande crisi, economica e gestionale, la pandemia non ha fatto che esplodere il bubbone. Servono metodo e fantasia per allestire squadre competitive senza spendere troppo. E tener buone le tifoserie. Il caso Mourinho a Roma insegna: è lui la star, l’ideale erede di un Falcao o di un Totti. Ma anche lui non può più chiedere la luna.