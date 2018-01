LONDRA – Il dopo Wenger sulla panchina dell’Arsenal parlerà italiano: il Corriere dello Sport parla di un accordo di massima già raggiunto con Carlo Ancelotti. Le cifre? 40 milioni in 4 anni, bonus esclusi. La proposta dei Gunners all’allenatore ex Bayern Monaco è arrivata a cavallo tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, dopo che il tecnico italiano aveva rispedito al mittente l’offerta dell’Arabia Saudita, che era pronta a garantirgli 10 milioni di euro per guidare la Nazionale in occasione dei Mondiali 2018 in Russia.

Il 14 novembre, all’indomani della disfatta azzurra contro la Svezia, Ancelotti era stato contattato anche da Tavecchio per il ruolo di ct dell’Italia: in quell’occasione, l’allenatore, pur senza rispondere con un no secco, aveva declinato la proposta. E ora, convincere Ancelotti a non andare all’Arsenal è impresa durissima.