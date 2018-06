ROMA – Il presunto caso di molestie di Carlo Tavecchio alla dirigente della Lazio Femminile [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Elisabetta Cortani è stato archiviato.

Il Guardian, in esclusiva, ha provato a spiegare le motivazioni di questa scelta da parte della procura di Roma. Secondo i magistrati, infatti, le accuse sono state presentate troppo in ritardo rispetto al periodo in cui sarebbero avvenute le presunte molestie, perché Tavecchio e Cortani si conoscevano troppo bene e il silenzio sulle presunte molestie sarebbe stato protratto troppo a lungo.

Secondo il quotidiano britannico inoltre, a spingere i Pm nella decisione di far cadere le accuse c’è anche l’età della donna che ha denunciato, l’ex presidente della squadra femminile della Lazio Elisabetta Cortani, all’epoca dei fatti 50enne. Secondo il documento dell’accusa, l’età avanzata della Cortani escluderebbe che potesse sentirsi spaventata o soggiogata.