ROMA – Carlo Verdone è intervenuto ai microfoni di “Un Giorno da Pecora” per analizzare la crisi della sua Roma. Secondo Verdone, esiste una spaccatura nello spogliatoio giallorosso tra senatori e giovani.

Verdone: “La Roma è la squadra dei treni persi”

«Vorrei solo prendere una sedia e tirarla in testa a qualcuno. La Roma è la squadra dei treni persi – dice al programma di Rai Radio1 – Al terzo gol ho iniziato a vedere la partita con estremo distacco, ho iniziato a chattare con qualche collega romanista. Al 7/o gol mi sono alzato a sono andato a cena, ero a casa di amici. Ma c’era chi, come Enrico Vanzina, al quarto gol si è alzato, è uscito, ha preso la macchina e se ne è andato via, non ci ha nemmeno salutato».

Come spiega questa debacle clamorosa? «Voglio bene a Di Francesco ma non riesce a formare il gruppo, la squadra non può esser così bipolare – ha aggiunto l’attore regista – ti lascia a bocca aperta per poi esser assente la partita successiva. C’è una spaccatura nello spogliatoio, è evidente, solo un cretino direbbe di no. E probabilmente è tra giocatori giovani e più anziani».

Carlo Verdone, grande tifoso della Roma