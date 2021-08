Carlotta Gilli e Francesco Bocciardo, oro italiani alle Paralimpiadi: 5 medaglie dal nuoto

Carlotta Gilli è la prima medaglia d’oro italiana alle Paralimpiadi di Tokyo. La nuotatrice ha vinto i 100 delfino, dove la medaglia d’argento è andata all’altra azzurra Alessia Berra. Dopo poco si è aggiunto un altro oro, quello di Francesco Bocciardo nei 200 metri stile libero.

Aggiornamento ore 13.27

In totale, sono 5 le medaglie finora conquistate dall’Italia nella prima giornata di Paralimpiadi. Tutte nel nuoto.

Carlotta Gilli e Alessia Berra medaglia d’oro e argento nei 100 delfino

Doppietta italiana nei 100 delfino di nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. Carlotta Gilli (categoria S13) ha vinto l’oro, il primo della spedizione azzurra a questi Giochi, precedendo Alessia Berra (categoria S12), che è argento.

Francesco Bocciaro oro nei 200 stile libero

Secondo oro dell’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Lo ha vinto Francesco Bocciardo nei 200 stile libero di nuoto (categoria S5). Monica Boggioni ha vinto il bronzo nei 200 stile libero femminili.

Francesco Bettella vince la prima medaglia italiana alle Paralimpiadi

Il nuotatore azzurro Francesco Bettella ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri dorso S1 alle Paralimpiadi di Tokyo. Quella di Bettella, 32 anni di Padova, è la prima medaglia dell’Italia ai Giochi Paralimpici. Medaglia d’oro all’israeliano Iyad Shalabi, argento all’ucraino Anton Kol. Per l’italiano è la terza medaglia paralimpica dopo gli argenti di Rio 2016 sui 50 e 100 dorso S1.

Il commento di Bettella dopo la medaglia

Questo il commento di Bettella dopo il podio: “È una bellissima soddisfazione per me e per l’Italia. Sta diventando un’abitudine. Oggi ho ricevuto tantissimi messaggi, so che tanti amici hanno tifato per me da casa. Per me vuol dire tanto dopo un quinquennio sofferto. Questa medaglia ripaga tante sofferenze subite in questi anni”.