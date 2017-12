NAPOLI – La vecchia relazione tra Carmen Di Pietro e Diego Armando Maradona continua a far discutere il web.

Vi avevamo già raccontato di questa storia nel seguente articolo, ma ora Novello 2000 ha approfondito la questione pubblicando una intervista a Carmen Di Pietro.

Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Dagospia:

“Diego voleva un figlio, io ero innamorata pazza ma non abbastanza per una follia. Un figlio, ma i figli sono sacri, si fanno per amore, ma per amore si mettono al mondo se possiamo dargli tutto e io allora non potevo. Abitavo ancora a Salerno, andavo in giro per l’Italia a propormi come modella, non avevo una lira, dormivo sui treni, mangiavo ai bar delle stazioni. Dissi no.”

“La moglie di Maradona? Lei stava in Argentina e io ero troppo innamorata per farmi delle domande. Chi ci presentò? Sembra assurdo, ma fu proprio Cristiano Malgioglio a presentarmelo. Cristiano è sempre stato vicino in tutti i momenti più importanti della mia vita. Conosceva bene Maradona.”

“Siamo finiti in un albergo. Lui poteva rimanere solo un paio di ore, ma a me sembravano tutto, quando si è innamorate ogni minuto diventa importantissimo. Finì dopo un anno e mezzo, anche se certi amori non finiscono”.