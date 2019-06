SIENA – Matrimonio da sogno per la tennista Caroline Wozniacki e l’ex giocatore di basket NBA David Lee. La coppia ha scelto la cornice incantevole di Castiglion del Bosco in provincia di Siena. Alla festa di matrimonio erano presenti molti volti noti del mondo dello sport, c’erano le tenniste Serena Williams e Angelique Kerber, due ex numero uno del mondo come la stessa Caroline Wozniacki. L’ospite d’onore di David Lee era invece Pau Gasol, stella della Nazionale Spagnola e dei San Antonio Spurs in NBA.

Caroline Wozniacki e David Lee non sono i primi ad aver scelto Castiglion del Bosco per una cerimonia così importante. Leonardo Bonucci con Martina Maccari hanno festeggiato il loro matrimonio nella stessa loro location mentre Dries Mertens ci ha festeggiato il suo ultimo compleanno. A giugno dello scorso anno l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi e Gaia Lucariello celebrarono le nozze a Castello Banfi, altra location da urlo in un territorio reso speciale da panorami mozzafiato.

Caroline Wozniacki è una tennista danese, ex n°1 del mondo nel ranking WTA. Attuale n°12 delle classifiche mondiali, è considerata la tennista danese più forte della storia e una delle più forti dell’epoca moderna. È al quarto posto della classifica che conta i montepremi vinti in carriera nei tornei, arrivando a quota 30 milioni di dollari.

Nel 2018 viene eletta dalla famosa rivista Forbes la sportiva femminile più influente al mondo, divenendo così la prima atleta nella storia a entrare nella top ten delle donne più potenti del mondo in ambito sportivo. Sempre nello stesso anno viene eletta dalla ESPN come 66esima atleta più famosa al mondo, quarta donna in assoluto.

David Lee è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA. Nel corso della sua lunga carriera NBA ha vestito le maglie di N.Y. Knicks, Golden St. Warriors, Boston Celtics, Dallas Mavericks e San Antonio Spurs.