ORLANDO – Dopo il trionfo Mondiale degli Stati Uniti, il calcio femminile americano torna a far parlare per il bellissimo gesto di Carson Pickett. Il difensore delle Orlando Pride ha saluto con affetto il piccolo Joseph Tidd, di soli 22 mesi ma già grande tifoso della squadra americana di calcio. L’immagine ha commosso tutti perché entrambi sono nati senza la mano sinistra ed una parte del braccio per colpa di una malattia congenita.

La foto è stata scattata dall’allenatrice del Florida Gators, Becky Burleigh, ed è stata postata su Twitter sul suo profilo. Poco dopo, è diventata virale grazie alle migliaia di condivisioni da parte degli utenti dei social network (Facebook, Twitter e Instagram). Un messaggio d’amore che va oltre alla malattia.

Chi è Carson Pickett.

Carson Pickett è cresciuta a Fleming Island, sulla costa nord-orientale della Florida, vicino a Jacksonville, Pickett ha frequentato la St. Johns Country Day School e ha vinto 3 campionati statali con la squadra di calcio.

Nel 2012, è stata nominata la Calciatrice dell’anno Gatorade Girls per lo stato della Florida e la Florida Player-Union First Coast Player dell’anno 2012. Pickett è nata senza avambraccio e mano sinistra, un fatto che molti giornalisti hanno messo in evidenza durante la sua carriera.

Pickett ha frequentato la Florida State University dal 2012 al 2015 dove ha giocato a calcio per i Florida State Seminoles nel ruolo di difensore (che ricopre tuttora). Nel 2014, ha guidato i Seminoles al loro primo campionato di calcio femminile della Divisione I della NCAA, come punto di forza di una difesa che non ha concesso gol agli avversari.

Pickett è stata selezionata dal Seattle Reign FC come la quarta scelta complessiva del NWSL College Draft 2016. Della selezione, la head coach del Reign FC Laura Harvey ha dichiarato: “Pickett è un giocatore che seguiamo da vicino da molto tempo. Speravamo che fosse ancora disponibile con la nostra scelta al primo turno, quindi la scelta di selezionarla è stato facile. Pensiamo che sarà una preziosa aggiunta alla nostra squadra durante la prossima stagione. “.

Ha fatto il suo debutto per la squadra durante la sua apertura contro lo Sky Blue FC il 17 aprile. Pickett è stato prestato a Brisbane Roar per la W-League 2017-18. Ha segnato il suo primo goal da professionista il 10 novembre 2017, nella vittoria per 1-0 del Roar contro il Western Sydney Wanderers.

È tornata per un secondo periodo di prestito durante la stagione W-League 2018-19. Nel gennaio 2018, Pickett e Christine Nairn furono acquisiti dall’Orlando Pride in uno scambio che mandò Steph Catley a Seattle.

Pickett ha giocato in diciannove delle ventiquattro partite (di cui sedici iniziate) per una squadra di Orlando che si è classificata settima in campionato. Pickett ha rappresentato gli Stati Uniti nelle squadre nazionali under 17 e under 23,