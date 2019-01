NAPOLI – Serata da incubo per Antonio Vacca. Il calciatore della Casertana è stato aggredito da delinquenti che volevano derubarlo dei suoi gioielli. Sono partiti anche colpi di pistola con la carrozzeria della macchina del calciatore che è uscito danneggiata ma Vacca non ha subito danni fisici ed è uscito illeso da questa situazione.

Lo sfogo di Antonio Vacca dopo essere uscito illeso ad un tentativo di rapina: “Per la seconda volta mi avete sparato appresso senza sapere se dietro ci fossero le mie figlie. Ma la colpa è mia che metto i gioielli in questa città abitata da gente di m… che prova solo invidia…da domani non metterò più nulla quindi se vedete la macchina sappiate che lo scemo di Antonio camminerà solo con carte di credito…vi ho dato tante possibilità ma non ci siete riusciti!!!”.

La Casertana, società di calcio dove Vacca gioca, ha espresso solidarietà nei confronti del suo tesserato con questo comunicato stampa: “La Casertana F.C. manifesta profonda solidarietà nei confronti di Antonio Junior Vacca, la scorsa sera vittima di un vergognoso tentativo di rapina in quel di Napoli. Un atto vile che, per fortuna, non ha avuto alcuna conseguenza per Antonio e i suoi familiari”.

Antonio Vacca su Instagram