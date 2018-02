Casertana-Trapani Sportube: diretta live streaming, ecco come vedere la partita

Casertana-Trapani in streaming, diretta live dalle 14:30 su Sportube tv – Lega Pro Channel, gruppo Eleven Sports: ecco come vedere la partita, gara della venticinquesima giornata del girone C di serie C 2017-18. Stadio Alberto Pinto di Caserta.

Per vedere la diretta streaming di Casertana-Trapani, basta cliccare su questo link che porta al sito di Sportube.tv-Lega Pro Channel, la web tv che trasmette tutte le dirette e gli highlights del campionato di Serie C 2017-18.

Anche quest’anno il servizio è a pagamento, gratuito solo per le partite di Coppa Italia, per le quali basta solo attivare un account Sportube. Come prima cosa è quindi necessario registrarsi (gratuitamente, e basta farlo una volta sola) sul sito di Sportube, tramite social network o compilando online un modulo di registrazione.

Come funziona Sportube a pagamento? La singola partita costa 2,90 euro. Ci sono poi due pacchetti promo. L’intero campionato in casa e in trasferta della propria squadra del cuore costa 22,90 euro. Il pacchetto trasferta, con solo le gare fuori casa della propria squadra, costa 14,90 euro.

Anche RaiSport e Sportitalia hanno raggiunto un accordo per trasmettere le partite della Serie C nelle stagioni 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020.

La Rai si è aggiudicata il “Pacchetto Nazionale 1“, con un’offerta, corrispondente al prezzo minimo, di 650 mila euro a stagione per un totale di 1,95 milioni di euro, mentre Sportitalia si è aggiudicata il “Pacchetto Nazionale 2“, con un’offerta superiore al prezzo minimo fissato dalla Lega Pro, che era di 150mila euro per la prima stagione, 175mila euro per la seconda e 200mila euro per la terza.

CLASSIFICA GIRONE C SERIE C. Lecce 52 punti; Catania 48; Trapani 40; Siracusa 36; Rende 35; Cosenza e Matera(-1) 34; Monopoli e Virtus Francavilla 31; Juve Stabia 30; Catanzaro (-1) 28; Bisceglie 27; Reggina e Sicula Leonzio 26; Racing Fondi 23; Casertana e Fidelis Andria (-1) 22; Paganese 20; Akragas (-3) 11.