MADRID – Iker Casillas ha dovuto interrompere l’attività agonistica dopo essere stato colpito da un infarto durante un allenamento con il Porto ma la sua passione per il calcio è inalterata. L’ex portiere del Real Madrid continua parlare di pallone sui social network.

Il suo ultimo post, sul calciomercato della Juventus, ha destato curiosità. Perché Casillas commenta il calciomercato della Juventus? Perché lo commenta in questo modo? Cosa c’è sotto? A cosa si riferisce?

Onestamente non è facile rispondere a queste domande. Partiamo dal dire che Casillas ha scritto: “Gli acquisti della Juventus li fa Houdini, pura magia”. E’ un post di apprezzamento per le strategia di mercato della Juventus o un post sarcastico, come per dire, dove trova tutti questi soldi la Juventus?

Casillas si riferisce al probabile arrivo di De Ligt a Torino, per cifre record, o fa riferimento a qualcos’altro? Sinceramente non è facile stabilirlo.

C’è anche chi ha ipotizzato altro. Il soprannome di Isco, calciatore del Real Madrid che è da tempo nel mirino di mercato della Juventus, è “il mago”. Quindi secondo questa tesi, con questo post Casillas ha voluto anticipare l’approdo di Isco in bianconero.

Tutto può essere ma certamente il cinguettio di Casillas non è passato inosservato e ha scatenato un ampio dibattito sui social.

L’ex portiere di Real Madrid e Porto ha anche smentito il ritiro dal calcio giocato con il seguente messaggio. L’ex portiere della Nazionale Spagnola non ha aggiunto ulteriori dettagli e quindi non è chiaro dove continuerà a giocare: “Un giorno dovrò pure ritirarmi, ma vorrei annunciare la notizia quando arriverà il momento. Per ora non è il momento, mi sto riposando. Ieri mi sono sottoposto a una visita di controllo con il dottor Felipe Macedo, è andato tutto molto bene. Questa è una grande notizia, che volevo condividere con tutti”.