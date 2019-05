OPORTO – Ora c’e’ la conferma ufficiale: Iker Casillas ha sofferto di un infarto al miocardio, definito “acuto”, e’ stato ricoverato all’ospedale di Oporto e “tutto e’ risolto: il giocatore sta bene”. Lo rende noto il suo club, il Porto, in un comunicato sul sito nel quale si precisa che il malore e’ avvenuto durante l’allenamento di questa mattina che e’ stato subito interrotto per prestare soccorso al 37enne portiere. Casillas e’ ricoverato all’Ospedale CUF di Oporto, “sta bene, e’ stabile e ha risolto il suo problema cardiaco”

Tanti messaggi per Iker Casillas, da Cristiano Ronaldo a Francesco Totti.

Gigi Buffon ha scritto: “Vamos Iker”. Il Milan ha scritto: “Ogni tifoso rossonero si augura di rivederti presto in campo, forza Iker”. Cristiano Ronaldo ha scritto: “Forza amico, recupera presto”. Alessandro Florenzi ha scritto: “Forza campione”. Il Napoli ha scritto: “Forza campione, ti aspettiamo presto in campo”. Il Benfica ha scritto: “Recupera presto”. Il Barcellona, club rivale del Real di Casillas ha scritto: “Forza Iker per un recupero completo e veloce”.

La Roma ha scritto: “Ti mandiamo tanto amore da Roma, forza Iker”. Il Chelsea ha scritto: “Torna presto, ti aspettiamo in campo campione”. Il Porto, che è l’attuale club del portiere spagnolo, ha scritto: “Sempre uniti, forza Iker”. Rafa Nadal, tennista e amico di Casillas, ha scritto: “Un abbraccio enorme, forza amico”. L’Inter ha scritto: “Forza Iker”, mentre Sergio Ramos, suo grande amico ai tempi del Real Madrid, ha postato semplicemente delle mani giunte in segno di preghiera. Francesco Totti, dirigente della Roma, ha scritto: “Forza amico, non mollare”.