MADRID (SPAGNA) – Iker Casillas è tornato a parlare dell’infarto che lo ha colpito lo scorso 1 maggio mentre si stava allenando con il Porto.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall’ex portiere della Nazionale Spagnola a “As”.

“Ricordo l’infarto come se fosse ieri… ero terrorizzato. Mi sono salvato unicamente perché mi trovavo in campo.

Se fossi stato in casa o in qualsiasi altro posto, a quest’ora sarei morto… devo tutto al medico del Porto che mi ha salvato la vita.

In quei casi è fondamentale agire in fretta. Il medico del Porto è intervenuto immediatamente. Se non lo avesse fatto, non sarei qui a raccontarlo…”.