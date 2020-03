ROMA – Show di Antonio Cassano nel corso di una intervista rilasciata ad Ivan Zazzaroni per Il Corriere dello Sport.

L’ex attaccante, tra le altre, di Milan e Roma ha parlato un po’ di tutto e ha eletto Messi a calciatore più forte di sempre.

Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Cassano al Corriere dello Sport, sono riportate da napolipiu.com.

“ Lionel Messi è meglio di Diego Armando Maradona . Pensavo che Ronaldo fosse il dio del calcio, poi ho scoperto che Messi è superiore a lui. Maradona ha fatto la storia del calcio, in quattro cinque anni ha fatto cose che nessuno sarà più in grado di fare.

Come detto, nel corso di questa intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Cassano non ha parlato solamente di questo ma anche dei risvolti del coronavirus sul mondo del calcio.

“Secondo me se la Juve ha fatto questa manovra vuol dire che non si torna più a giocare. Potevano farlo di mese in mese ed invece li hanno tagliati fino a giugno. Questo – prosegue Cassano – mi fa pensare che il campionato non riprenderà, ma è solo una mia idea“.