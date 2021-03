Castagnetti gol da centrocampo in Entella-Cremonese 0-2, Pecchia gioisce grazie a questa magia alla Maradona. La squadra allenata da Pecchia ha vinto 2 a 0 a Chiavari grazie ai gol siglati da Gaetano e Castagnetti.

Questo successo permette alla Cremonese di allontanare la zona retrocessione, mentre l’Entella resta all’ultimo posto in classifica in Serie B. La sfida salvezza è stata accesa dalla magia alla Maradona di Castagnetti.

Castagnetti chi è: dagli inizi nel Bibbiano al gol da centrocampo in Entella-Cremonese 0-2

Cresce calcisticamente nelle giovanili del Termolan Bibbiano, società di Eccellenza reggiana, per poi passare in prestito nella stagione 2007-2008 al Mantova, con cui disputa il Campionato Primavera.

Come ricorda Wikipedia, dal 2008 al 2011 ha giocato tre stagioni per i parmensi del Crociati Noceto, giocando il primo anno in Serie D, campionato che la squadra vince. Mentre i successivi due anni ha militato in Seconda Divisione della Lega Pro.

Nell’estate del 2011 passa alla Feralpi Salò formazione bresciana di Prima Divisione della Lega Pro dove rimane per due anni. Rimasto svincolato a fine stagione, il 6 settembre 2013 firma per il Cosenza in Seconda Divisione. Tuttavia pochi mesi dopo nel gennaio 2014 durante il mercato invernale, il giocatore chiede ufficialmente la cessione alla società calabrese per motivi famigliari.

Il 22 gennaio trova un accordo di un anno e mezzo con la Carrarese tornando a giocare in Prima Divisione della Lega Pro.

Nell’estate del 2015 firma un contratto biennale con la SPAL. Con la società estense raggiunge subito al primo anno la promozione in Serie B. Con la promozione in serie cadetta gli viene rinnovato ulteriormente il contratto fino al giugno 2019. Nella stagione successiva il 27 agosto 2016 fa il suo debutto in Serie B, giocando da titolare nella partita persa in trasferta 2-0 a Benevento. Il 18 maggio 2017 grazie alla vittoria interna 2-1 nell’ultima partita di campionato giocata contro il Bari, contribuisce a riportare la società estense in Serie A dopo ben 49 anni di assenza.

Castagnetti chi è, dall’Empoli alla Cremonese

Il 12 luglio 2017 viene ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto all’Empoli.Il 20 gennaio 2018 segna la sua prima rete in campionato, nella vittoria degli azzurri per 2-1 (rete decisiva) contro la Ternana, con una grande conclusione dalla lunga distanza circa 35 metri.

Contribuisce al ritorno in Serie A della società toscana, ad un solo anno di distanza dalla retrocessione dalla massima serie italiana. Al termine della stagione l’Empoli non esercita il diritto di riscatto e il calciatore fa ritorno alla SPAL.

Come conclude Wikipedia, il 2 luglio 2018 si trasferisce a titolo definitivo alla Cremonese, firmando un contratto triennale. Il 24 agosto del 2019 realizza su calcio piazzato dai 35 metri, la sua prima rete in campionato, con la maglia grigio-rossa, decisiva nella vittoria per 2-1 in trasferta contro il Venezia.