Castrovillari-Bari: orario, streaming e diretta Tv. Dove vedere la partita

ROMA – Castrovillari-Bari si giocherà oggi, martedì 14 novembre, alle 14,30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Castrovillari-Bari sarà visibile anche in streaming, scaricando l’applicazione del gruppo di Perform dai principali market store. L’applicazione è disponibile per smartphone, tablet e laptop. Per chi non avesse l’abbonamento ricordiamo che DAZN offre a tutti i nuovi utenti iscritti un mese di visione gratis.

Le probabili formazioni di Castrovillari-Bari. Castrovillari (4-3-3): Celliti; Ièlo, Ungaro, Lomasto, Indelicato; Forgione, Lavrendi, Siano; Pandolfi, Gallon, Ennin. A disposizione: Papa, Della Guardia, Grimaldi, Corsaro, Lanza, Villa, Canale, Castilla, Finocchiaro. Allenatore: Salvatore Marra. Bari (4-2-3-1): Marfella; Turi, Di Cesare, Cacioli, Nannini; Bolzoni, Hamlili; Floriano, Brienza, Langella; Pozzebon. A disposizione: Maurantonio, D’Ignazio, Gioria, Feola, Simeri, Mutti, Bollino, Liguori, Neglia. Allenatore: Giovanni Cornacchini.

Con 23 punti, il Bari è primo in classifica nel girone I della lega Dilettanti. Seguono Nocerina (18 punti), Turris e Palmese (15) e Locri e Gela (a quota 14). Il Castrovillari, 13 punti, è a un punto dalla zona playoff.