BARCELLONA (SPAGNA) – Una rettifica che è però una mezza conferma: Leo Messi continuerà a giocare nel Barcellona anche in caso di indipendenza della Catalogna, annullando di fatto la clausola rescissoria di 700 milioni di euro, ma senza alcun automatismo. L’importante, ha precisato il papà del fuoriclasse blaugrana ai microfoni della radio argentina ‘La Red’, è che Leo continui a giocare “in un campionato di primo livello”.

Come dire che se anche dovesse prevalere la scelta separatista, non ci saranno conseguenze a patto che il Barcellona continui a giocare nella Liga.

Dopo lo ‘scoop’ di ‘El Mundo’ che ha parlato ieri della clausola anti-indipendentista nel faraonico contratto che Messi ha siglato a novembre col Barcellona, oggi Jorge Messi ha spiegato che “c’è un accordo di Lionel con il club per restare nel momento in cui si giochi in un campionato di alto livello. Insomma – ha detto Jorge Messi – se la Catalogna ottenesse l’indipendenza, Leo resterebbe se il Barcellona continuasse a giocare in un torneo competitivo”, cioè la Liga, ha chiarito Messi senior confermando indirettamente la presenza della clausola, che però non si attiverebbe in modo automatico in caso di proclamazione dell’indipendenza catalana.