Cavani e Thiago Silva via dal Psg, è ufficiale: ecco dove potrebbero andare. Inter, Milan, Napoli e non solo… (foto Ansa)

PARIGI (FRANCIA) – Gli addii di Thiago Silva ed Edinson Cavani al Paris Saint Germain accendono il calciomercato italiano ed internazionale.

Il ds del Psg Leonardo ha deciso di non rinnovargli il contratto.

Le sue dichiarazioni in un’intervista a ‘Le Journale du Dimanche’ sono riportate dal Corriere dello Sport.

“Siamo quasi alla fine – ha dichiarato il dirigente brasiliano in un’intervista a ‘Le Journale du Dimanche’ -. L’idea è quella di continuare con loro fino alla fine di agosto, quando verrà portata a termine la Champions League. È stata una decisione molto difficile da prendere, sono due giocatori che hanno fatto la storia del club. Abbiamo dovuto optare per una scelta logica, anche dal punto di vista economico. Meunier, Kurzawa e Choupo-Moting? Anche loro vanno verso la stessa direzione, ma ne discuteremo meglio nei prossimi due mesi”. Tuchel è confermato per la prossima stagione. Ne abbiamo parlato, lui sa tutto. Non c’è niente con nessuno”.

Cavani, ecco dove potrebbe andare a giocare.

Edinson Cavani è tentato da queste tre possibili destinazioni: l’Inter in Italia, l’Atletico Madrid in Spagna e Miami nella Major League Soccer statunitense.

E’ una questione di soldi ma non solo…

Cavani tornerebbe volentieri in Italia, ecco perché l’Inter è una destinazione probabile.

Cavani stima Antonio Conte e sarebbe felice di lavorare insieme a lui in un progetto vincente.

Ma vuole uno stipendio da almeno un milione di euro al mese.

Una richiesta alta ma non impossibile per l’Inter.

Cavani andrebbe all’Atletico per lavorare con Simeone ma il club di Madrid tentenna per il suo stipendio monstre.

Miami, invece, sarebbe una scelta sia economica che di vita.

Negli Stati Uniti percepirebbe uno stipendio faraonico e vivrebbe in una città da mille e una notte ma uscirebbe dal radar del calcio che conta.

Thiago Silva, ecco dove potrebbe andare a giocare.

Il difensore brasiliano deve scegliere tra l’Italia e l’Inghilterra.

Thiago Silva ha già fatto sapere di non voler andare a giocare in campionati di basso livello come quello statunitense o quello cinese.

In Italia, potrebbe tornare al Milan o potrebbe accasarsi al Napoli.

In Inghilterra, potrebbe andare a giocare alla corte di Carlo Ancelotti all’Everton.