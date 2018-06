ROMA – E’ il gran giorno di Marco Cecchinato, il 25enne di Palermo approdato alle semifinali del Roland Garros 2018, battendo Novak Djokovic in quattro set. C’è un italiano nei primi 4 di un grande Slam e non succedeva da 40 anni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Oggi, 8 giugno, Cecchinato dovrà affrontare Dominic Thiem per andarsi a prendere una finale che farebbe davvero la storia del tennis azzurro.

Sull’altro lato del tabellone maschile si affrontano il numero uno del mondo Rafa Nadal e Juan Martin Del Potro, tornato in semifinale a Parigi dopo nove anni. Insomma un programma densissimo quello di oggi da gustare in diretta tv. Di seguito gli orari dei match e il palinsesto.

Dove vedere Cecchinato-Thiem in tv

Cecchinato-Thiem, prima semifinale, in programma alle 13. Il match è visibile in diretta tv su Eurosport che sarà collegato con il campo Philippe Chatrier di Parigi dalle 12.45 (live streaming su Eurosport Player e SkyGo). Seguirà la seconda semifinale Nadal-Del Potro (diretta tv Eurosport dalle 16.15, live streaming Eurosport Player e SkyGo).