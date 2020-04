BRESCIA- Massimo Cellino, presidente del Brescia, è uno di quelli che non vuole riprendere a giocare.

Adesso ha un motivo in più per pensarla in questo modo visto che si è ammalato di coronavirus.

Lo ha svelato lo stesso Cellino nel corso di una intervista rilasciata a “La Repubblica”. Le sue dichiarazioni sono riportate da sportmediaset.mediaset.it.