VIGO (SPAGNA) – E’ come se il nuovo allenatore della Lazio, nel giorno della sua presentazione alla stampa, ringraziasse la Roma per la fiducia… Errore clamoroso di Miguel Cardoso, nuovo allenatore del Deportivo, che durante la conferenza stampa di presentazione ha confuso il suo nuovo club con i rivali del Deportivo.

“Vorrei ringraziare il presidente, il direttore sportivo e il Deportivo per aver creduto in me”, ha detto, salvo poi correggersi immediatamente. Errore che è stato dettato dal fatto che Cardoso, nella stagione 2012-2013, è stato il vice allenatore di Domingos Paciencia proprio alla guida del Deportivo.

I tifosi del Celta Vigo non l’hanno presa bene e hanno aspramente criticato Miguel Cardoso per questa gaffe. La sua avventura sulla panchina del Celta Vigo inizia con il piede sbagliato.

Video da Twitter sulla gaffe di Cardoso

A gaffe de Miguel Cardoso na apresentação no Celta 😅pic.twitter.com/YtHjgAihXm — Visão de Mercado (@visaomercado) 13 novembre 2018

El nuevo técnico del @RCCelta, Miguel Cardoso, tuvo un lapsus en su presentación y se dijo “feliz de llevar al @RCDeportivo“, gran rival del cuadro celeste. 🎥 @elchiringuitotv pic.twitter.com/0SmfbDK9Hq — CANCHA (@reformacancha) 13 novembre 2018

Ya se nota la mano de Miguel Cardoso en el Celta. pic.twitter.com/mAKHBPUtT2 — Borja Refojos (@BorjaRefojos) 13 novembre 2018

🇪🇸 Miguel Cardoso, fue presentado como nuevo DT del #Celta en reemplazo del argentino Mohamed y cometió un grave error en su presentación, le agredeció al Deportivo La Coruña, clásico rival de su nuevo club.pic.twitter.com/L8OFH4Dor4 — 🎙RADIO SPORTS ⚽🏀🎾🏐🏑🏉 (@radiosportsarg) 13 novembre 2018

📺 Analizamos en @DMQLive la llegada de Miguel Cardoso y la última hora del Celta https://t.co/OAkP6M6lGj — ElDesmarque Celta (@desmarquecelta) 14 novembre 2018

El lapsus de Miguel Cardoso en su primer día como entrenador del @RCCelta

#Golazo pic.twitter.com/TMr5ubrHBs — SOCCERSOY (@Soccerinfotop) 14 novembre 2018

