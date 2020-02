GLASGOW (SCOZIA) – Kevin McGuire, tifoso del Celtic di 36 anni, è stato arrestato e condannato a dieci mesi di carcere per aver sferrato dei pugni nei confronti di tre cavalli della polizia di Glasgow a poche ore dalla partita di Coppa di Scozia tra la sua squadra del cuore e l’Airdrie. Per la cronaca, il match è stato vinto con il risultato di tre a zero dal Celtic.

Come si legge nel verbale di condanna, Kevin McGuire è stato condannato a dieci mesi di carcere per aver inflitto sofferenze inutili a tre cavalli della polizia, aggredendo due agenti di polizia e agendo in modo minaccioso e offensivo.

Mark Stewart, sergente che si trovava allo stadio per il servizio d’ordine, ha fornito la sua versione dei fatti. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport:

“Gli ho chiesto di spostarsi e ha dato un pugno al mio cavallo Oban sulla briglia. È stato un vero e proprio pugno e ha anche dato un pugno in faccia a un altro cavallo della polizia di Glasgow, Nerston”. Per fortuna, i cavalli colpiti stanno bene.