ANTALYA – Le montagne russe hanno giocato un brutto scherzo a Cengiz Under, attaccante della Roma e della Nazionale Turca. Nel corso del ritiro con la Turchia, Under e compagni hanno deciso di festeggiare la vittoria contro la Grecia, proprio con un gol splendido del romanista, con una gita al luna park con il permesso dell’allenatore.

I calciatori della Turchia si sono recati al ‘The Land of Legends’, gigantesco luna park di Antalya che è famoso in tutto il mondo, per provare l’attrazione più gettonata del momento l’Hyper Coaster, una montagna russa alta più di 60 metri che percorre quasi 1300 metri toccando una velocità massima di quasi 120 chilometri orari.

In un primo momento, l’attaccante della Roma ha deciso di salire sulla montagna russa e di sedersi accanto al milanista Calhanoglu ma, mentre l’attrazione stava partendo, ci ha ripensato e ha iniziato ad urlare per farsi liberare.

Per sua fortuna, lo staff del luna park è riuscito a farlo scendere dalle montagne russe ed i compagni di Nazionale hanno provato i brividi dell’Hyper Coaster senza il giovane attaccante della Roma. Il video con la disavventura capitata al calciatore della Roma è stato pubblicato dal profilo Twitter ufficiale di Sporxtv (Account verificato).

Giovanni Malagò: “A Roma regna il caos? Spero che la situazione possa risolversi presto”.

“Caos Roma? Se dovessi entrare nei dettagli di quello che succede nelle squadre avrei tanto da dire ma non posso. Mi auguro che si risolvano i dubbi, magari legittimi, che sono venuti fuori”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo a una domanda sulle vicende della sua squadra del cuore, di cui il padre Vincenzo è stato in passato vicepresidente.

I tifosi della Roma sono in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore dei giallorossi. Si parla di un ballottaggio tra Fonseca e De Zerbi (fonte Ansa).