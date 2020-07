La Ceres è molto attiva sui social network. Nel suo profilo Twitter pubblica spesso dei post provocatori che diventano virali ma con Bruno Peres ha esagerato ed infatti si è scusata.

Partiamo dall’inizio. Qualche giorno fa, la Ceres ha pubblicato un tweet con due foto, la sua birra e Bruno Peres. Poi ha scritto, in inglese, “Basta mandarci questa m…”.

Cosa intendeva? Alludeva al fatto che diversi utenti prendono in giro Bruno Peres ribattezzandolo ‘Bruno Ceres’. Quindi la Ceres ha tuonato su Twitter per dire: “Non inviateci più giochi di parole o prese in giro con il calciatore della Roma”.

Ma ha veramente esagerato perché ha usato le parole offensive che abbiamo appena pubblicato. Così oggi ha deciso di scusarsi pubblicando il seguente comunicato che è stato diffuso anche dalla Gazzetta dello Sport.