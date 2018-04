BOLOGNA – Il Bologna piange una sua bandiera: si è spento all’età di 88 anni, a Pontecchio Marconi in provincia di Bologna, Cesarino Cervellati.

Ex ala destra, nato a Baricella il 15 febbraio del 1930, esordì in rossoblù appena diciottenne e chiuse la carriera a 31 anni: tutt’ora resta l’undicesimo marcatore all-time della storia del club con 88 reti e quindicesimo per presenze, con 320 partite giocate tra il 1948 e il 1962, senza dimenticare le sei apparizioni in nazionale.

Appese le scarpe al chiodo, Cervellati allenò anche i rossoblù 5 volte da subentrante: a Cesena, nella stagione 69-70, l’unica esperienza non bolognese della carriera.