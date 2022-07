Cesc Fabregas al Como, affare in chiusura: l’ex Barcellona, Chelsea e Arsenal giocherà in serie B (foto ANSA)

Cesc Fabregas giocherà in Serie B con la maglia del Como. Il centrocampista spagnolo, 35 anni, svincolato, è il colpo a sorpresa per il centrocampo della formazione lombarda, convinto dal ds della società lariana Dennis Wise, ex Chelsea, proprio come Fabregas. Per il campione del mondo con la Spagna è pronto un contratto biennale sulle rive del lago.

Fabregas vicino al Como, colpo dei lombardi in Serie B

Dopo una carriera piena di successi, tra Premier League e Liga, Fabregas si appresta ad iniziare un’avventura e lo dovrebbe fare al Como. Il calciatore spagnolo, che era alla ricerca di una squadra da svincolato, sarebbe ad un passo dalla chiusura dell’accordo con il Como. A riportare la notizia è Sky Sport. La squadra lariana milita in Serie B e a convincere Cesc ci avrebbe pensato un altro ex giocatore del Chelsea, Dennis Wise, che sulle rive del lago lavora come amministratore del club di proprietà del potente gruppo indonesiano Djarum. L’ex Monaco firmerà per due stagioni con il Como il cui progetto è tornare in Serie A dopo vent’anni.

Le ultime stagioni al Monaco

Nonostante le ultime due complicate stagioni a Monaco, Fabregas è determinato a continuare la sua carriera. Lasciando i monegaschi aveva detto: “Sto cercando un nuovo inizio. La mia testa ha bisogno di un nuovo inizio altrove. Quest’anno è stato così brutto che non riesco a smettere. Non dopo aver costruito questa carriera. Voglio continuare a giocare. Sono grato per la carriera che ho fatto, ma non mi sembra che sia finita. Voglio solo godermi il mio calcio e continuare ad essere competitivo a un certo livello”.