LONDRA (INGHILTERRA) – Bayern Monaco a valanga sul campo del Chelsea. I gol di Gnabry (doppietta) e Lewandowski hanno steso Lampard e hanno ipotecato la qualificazione per i tedeschi. Il ritorno, che si disputerà a Monaco di Baviera, sarà poco più di una formalità. Stasera non c’è stata storia, il Bayern ha dominato dal primo all’ultimo secondo ma ha sbloccato la partita solamente nella ripresa perché nel primo tempo è stato frenato dalle parate di Caballero.

Nel secondo tempo, Gnabry ha segnato una doppietta su assist di Lewandowski, poi lo stesso centravanti polacco ha chiuso il match sul tre a zero su assist di Davies. Nel finale di partita, il Chelsea è rimasto in dieci per l’espulsione di Marcos Alonso. Sconfitta piuttosto pesante che potrebbe costare il licenziamento a Lampard che in ogni caso non verrà riconfermato al termine della stagione.

Il tabellino di Chelsea-Bayern Monaco 0-3, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Chelsea: Caballero, Azpilicueta (dal 73′ Pedro), Christensen, Rudiger, James, Jorginho, Kovacic, Alonso, Barkley (dal 61′ Willian), Mount, Giroud (dal 61′ Abraham).

Bayern: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Thiago Alcantara (dal 89′ Goretzka ), Kimmich, Gnabry (dal 85′ Tolisso, Muller , Coman (dal 66′ Coutinho), Lewandowski.

Arbitro: Turpin (FRA) Reti: 51′, 54′ Gnabry, 75′ Lewandowski Ammoniti: Thiago Alcantara, Jorginho, Kimmich, Coman Espulso: Marcos Alonso al 83′.

Champions League, il programma dell’andata degli ottavi di finale.

Martedì 18

Atletico Madrid-Liverpool 1-0 (4′ Saul)

Borussia Dortmund-PSG 2-1 (69′ e 77′ Haaland, 75′ Neymar)

Mercoledì 19

Atalanta-Valencia 4-1 (16′ e 62′ Hateboer, 42′ Ilicic, 57′ Freuler e 66′ Cheryshev)

Tottenham-Lipsia 0-1 (58′ rig. Werner)

Martedì 25

Chelsea-Bayern Monaco 0-3 (51′ e 54′ Gnabry e 76′ Lewandowski)

Napoli-Barcellona 1-1 (30′ Mertens e 57′ Griezmann)

Mercoledì 26

Lione Juventus

Real Madrid Manchester City.